Euro
15.93
0.81%
Dolar
14.58
0.92%
Altın
960.58
0.69%
Borsa
2011
0.00%
Bitcoin
604.747
8.14%
BTXN Coin
38.35
0.92%
Bitexen
3ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 3 C

    BIST 50 endeksinde yukarı adım kuralı geçerli

    Küresel gündemin de etkisiyle yaşanan gelişmelerin ışığında yatırımcının panik satışları yaşamaması için Borsa İstanbul tarafından getirilen kural bugün de geçerli olacak.
    • AA
    • 09.03.2022 - 09:18
    • Güncelleme : 09.03.2022 - 09:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    BIST 50 endeksinde yukarı adım kuralı geçerli

    Borsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylara, 24 Şubat'ta uygulanmaya başlanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugünkü seansta da devam edeceğini duyurdu.

    Borsa İstanbul'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan açıklamasında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı uyarınca BIST 50 endeksinde yer alan paylarda açığa satış işleminin yapılabildiği anımsatıldı.

    KAP'TA AÇIKLAMA YAYINLANDI

    Söz konusu paylara yönelik 24 Şubat-8 Mart döneminde uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının, bugünkü seansta da devam etmesine karar verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Ancak açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması halinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecektir.

    BIST 50 endeksinde yukarı adım kuralı geçerli #1

    AÇIĞA SATIŞ EMİRLERİNİN İŞARETLENMESİ GEREKİYOR

    Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir."


    İlginizi Çekebilir

    Bitcoin sizi zengin yapabilir
    Mtm

    Bitcoin sizi zengin yapabilir

    Gaziantep'te cadde ortasında defalarca drift atan şahsa para cezası
    3. Sayfa

    Gaziantep'te cadde ortasında defalarca drift atan şahsa para cezası

    Atatürk'ün gizlenen kutsal vasiyeti Asil Kan kitabında
    Kitap

    Atatürk'ün gizlenen kutsal vasiyeti Asil Kan kitabında

    Görüş Bildir