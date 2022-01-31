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    BIST 50 endeksinde yukarı adım kuralı uygulanacak

    BIST 50 endeksindeki paylarda, açığa satışta "yukarı adım kuralı"nın bugün de geçerli olacağı duyuruldu.
    • AA
    • 31.01.2022 - 09:06
    • Güncelleme : 31.01.2022 - 09:37
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    BIST 50 endeksinde yukarı adım kuralı uygulanacak

    Borsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylara, 25 Ocak'ta uygulanmaya başlanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugün de devam edecek.

    Borsa İstanbul'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan açıklamasında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı uyarınca BIST 50 endeksinde yer alan paylarda açığa satış işleminin yapılabildiği anımsatıldı.

    AÇIKLAMADA FİYAT DÜZEYLERİNİN KONUMU AKTARILDI

    Söz konusu paylara yönelik 25-28 Ocak döneminde uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının, bugünkü seansta da devam etmesine karar verildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması halinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecektir.

    BIST 50 endeksinde yukarı adım kuralı uygulanacak #1

    AÇIĞA SATIŞ SEÇENEĞİNİN İŞARETLENMESİ HATIRLATILDI

    Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir."


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