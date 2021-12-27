BIST 50 endeksindeki paylarda, açığa satışta 'yukarı adım kuralı'

Borsa İstanbul'da BIST 50 endeksindeki paylarda, 20-24 Aralık döneminde uygulanan açığa satışta "yukarı adım kuralı"nın bugün de geçerli olacağı bildirildi.

Borsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylarda 20 Aralık'ta uygulanmaya başlanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugün de devam edeceğini duyurarak, uygulamanın ayrıntılarını paylaştı.

DUYURU KAP'TA YAYINLANDI

Borsa İstanbul'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan açıklamasında, Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca BIST 50 endeksinde yer alan paylarda açığa satış işlemi yapılabildiği anımsatıldı.

İŞLEMLER EN SON GERÇEKLEŞEN İŞLEM FİYATINDAN DAHA YÜKSEK BİR FİYAT ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞEBİLECEK

Söz konusu paylara yönelik açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının, bugünkü seansta da devam etmesine karar verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Ancak açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması halinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecektir.





YATIRIMCILARIN, AÇIĞA SATIŞ SEÇENEĞİNİ İŞARETLEMELERİ KONUSUNA DİKKAT ÇEKİLDİ

Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir."