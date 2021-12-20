BIST-50 endeksindeki paylarda bugün açığa satışta 'yukarı adım kuralı' uygulanacak

Borsa İstanbul, BIST-50 endeksinde yer alan paylarda, bugün geçerli olmak üzere "açığa satış" işlemlerinde "yukarı adım kuralı"nın uygulanacağını duyurdu.

Borsa İstanbul'un açıklaması Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlandı. Borsa'nın KAP'a yaptığı açıklamaya göre bu hisselerde açığa satış işlemi ancak fiyat yükseldiğinde yapılabilecek.

AÇIĞA SATIŞ İŞLEMİ YAPILABİLİR

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)kar arı uyarınca BIST-50 endeksinde yer alan paylarda açığa satış işleminin yapılabildiği anımsatıldı.

YUKARI ADIM KURALI 1 GÜN İÇİN GEÇERLİ

Söz konusu paylarda bugünkü seansta, bir gün boyunca geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının uygulanmasının kararlaştırıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

EN SON GERÇEKLEŞEN İŞLEM FİYATINDAN DAHA YÜKSEK BİR FİYAT ÜZERİNDEN

"Açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir.

Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması halinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecektir.

ALIMLARLA KAPATILAN SATIŞLAR DA ÖZEN GÖSTERİLMELİ

Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir."