BIST 50 endeksindeki paylarda 'yukarı adım kuralı' devam

Borsa İstanbul'da BIST 50 endeksindeki paylarda, açığa satışta "yukarı adım kuralı"nın bugün de geçerli olacağı bilgisi paylaşıldı.

Borsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylara, 24 Şubat'ta uygulanmaya başlanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı bugünkü seansta da devam edecek.

Borsa İstanbul'un, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) bir açıklaması yer aldı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı uyarınca BIST 50 endeksinde yer alan paylara yönelik 24 Şubat'ta uygulanmaya başlayan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının, bugünkü seansta da devam edeceğine vurgu yapıldı.

EN SON GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMDEN DAHA YÜKSEK BİR FİYAT UYGULANACAK

Açıklamada, açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işleminin, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebileceği aktarıların şöyle dendi:

"Açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması halinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecektir. Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir."