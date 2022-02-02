BIST 50 endeksindeki paylarda, yukarı adım kuralı devam ediyor

Borsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylara, 25 Ocak'ta uygulanmaya başlanan açığa satış işlemleri bugün de gündemde yer alacak.

Borsa'da panik satışların önüne geçmek için başlatılan kurallardan biri olan Borsa İstanbul'un BIST 50 endeksinde yer alan paylarda açığa satış işlemi yürürlükte kalmaya devam ediyor.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı uyarınca BIST 50 endeksinde yer alan paylarda açığa satış işleminin yapılabildiği anımsatıldı.

AÇIĞA SATIŞ KARARI AÇIKLANDI

Söz konusu paylara yönelik 25 Ocak-1 Şubat döneminde uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının, bugünkü seansta da devam etmesine karar verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması halinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecektir.





AÇIĞA SATIŞ İŞLEMİNİN İŞARETLENMESİ HATIRLATILDI

Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir."