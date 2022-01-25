BIST 50 endeksindeki yukarı adım kuralı uygulanacak

Borsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylarda, bugün açığa satışta "yukarı adım kuralı"nın uygulanacağı bilgisi paylaşıldı.

Borsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylarda, açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının uygulanacağını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığı ile duyurdu.

Borsa İstanbul'un KAP platformunda yayınlanan açıklamasında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı uyarınca BIST 50 endeksinde yer alan paylarda açığa satış işleminin yapılabildiği anımsatıldı.

YUKARI ADIM KARARI BUGÜN İÇİN GEÇERLİ

Söz konusu paylarda bugünkü seansta, bir gün boyunca geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının uygulanmasının kararlaştırıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

SATIŞLAR, EN SON İŞLEM FİYATINDAN DAHA YÜKSEK RAKAMLA YAPILACAK

"Açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması halinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecektir.





AÇIĞA SATIŞ SEÇENEĞİNİ İŞARETLEME KONUSUNA DİKKAT

Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir."