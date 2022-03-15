BIST 50'de açığa satışta 'yukarı adım kuralı' bugün de geçerli

Borsa İstanbul, BIST 50 endeksinde açığa satışta yukarı adım kuralını sürdürmeye bugün de devam ediyor.

Borsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylara, 24 Şubat'ta uygulanmaya başlanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralına bugün de devam kararı verdi.

Borsa İstanbul'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan açıklamasında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı uyarınca BIST 50 endeksinde yer alan paylarda açığa satış işleminin yapılabildiği anımsatıldı.

EN SON FİYATININ BİR ÖNCEKİ FİYATTAN DAHA YÜKSEK OLMASI HALİNDE İŞLEM EN SON FİYATTAN

KAP'ta yer alan açıklamada, "Açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması halinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecektir.





İŞARETLEMEYE DİKKAT

Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir."