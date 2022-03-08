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    BIST 50'de, açığa satışta 'yukarı adım kuralı' sürüyor

    KAP'ta yayınlanan duyuruya göre, BIST 50 endeksindeki paylarda, 24 Ocak'tan bugüne gelen açığa satışta "yukarı adım kuralı" bugün de geçerli olacak.
    • AA
    • 08.03.2022 - 09:40
    • Güncelleme : 08.03.2022 - 10:09
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    BIST 50'de, açığa satışta 'yukarı adım kuralı' sürüyor

    Borsa İstanbul AŞ, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) ilan vererek, BIST 50 endeksinde yer alan paylara, 24 Şubat'ta uygulanmaya başlanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugünkü seansta da devam edeceğini duyurdu.

    Borsa İstanbul'un KAP'ta yayınlanan açıklamasında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı uyarınca BIST 50 endeksinde yer alan paylarda açığa satış işleminin yapılabildiği anımsatıldı.

    KAP'TA AÇIKLAMA YAYINLANDI

    Yukarı adım kuralınının, bugünkü seansta da devam etmesine karar verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması halinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecektir.

    BIST 50 de, açığa satışta yukarı adım kuralı sürüyor #1

    AÇIĞA SATIŞ İŞARETLEMESİ YAPILMALI

    Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir."


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