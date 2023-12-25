BIST temettü endekslerinin bir yılda dönemsel değerleme sayısı 4'e çıkarıldı BIST Temettü Endekslerinin dönemsel değerleme sayısının artırılması amacıyla BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Setinde değişiklikler yapıldı. Değişiklik kararları piyasa koşulları, mevzuat değişikliği ve piyasa talebine ilişkin alındı.

AA

Borsa İstanbul'da, BIST temettü endekslerinin değerleme döneminde değişikliğe gidildi.

Değişiklik piyasa talebi doğrultusunda geldi, değişim öncesinde görüşler alındı ve yapılan çalışmalar sonucunda değerlendirme dönemi artırıldı.

Dönemsel değişiklikler, endekslerin kapsamına ilişkin yapılan periyodik gözden geçirme sonucunda yapılıyor. Ve dönemler o değişikliklerin geçerli olduğu süreci işaret ediyor.

Borsa İstanbul, yeni bir karar alarak BIST Temettü Endeksleri'nin bir yılda dönemsel değerleme sayısının 4'e çıkarıldığını duyurdu.

Buna göre, Borsa, bundan sonra belirtilen endekslerle ilgili olarak yılda 1 kez değil 4 kez değerleme yapacak. Alınan kararlar o dönemlere göre değiştirilebilecek.

Karar, Temettü ve BIST Temettü 25 Endekslerini kapsıyor

Buna göre, Temettü ve BIST Temettü 25 Endekslerinin kapsamını belirlemeye yönelik halihazırda yılda 1 defa yapılmakta olan dönemsel çalışmaların, endekslerin temasına uygun temsil kabiliyetlerinin artırılması amacıyla yılda 4 defa yapılması kararlaştırıldı.

Güncelleme piyasalardaki gelişmeler, mevzuat değişiklikleri ve piyasa katılımcılarının talepleri doğrultusunda yapıldı

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, Pay Endeksleri Kural Setlerinin, Borsa İstanbul Finansal Ölçütler Komitesi (Komite) tarafından periyodik olarak gözden geçirildiği, piyasalardaki gelişmeler ile yerel ve uluslararası mevzuattan kaynaklanan değişiklikler yansıtıldığı, piyasa katılımcılarından gelen ve uygun bulunan talepler karşılandığı ve bunlara ilişkin gerekli güncellemeler yapıldığı belirtildi.

"BIST Temettü Endekslerinin dönemsel değerleme sıklığının artırıldı"

Duyuruda ayınan karara ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'nün 22.11.2023 tarih, 21450 numaralı Duyuru'su ile BIST Temettü Endekslerinin dönemsel değerleme sıklığının artırılması hususu 27.11.2023–12.12.2023 tarihleri arasında Finansal Ölçüt Yararlanıcılarının görüşüne açılmıştı.

Dönemsel çalışmalar yılda 1 iken 4'e yükseldi

Gelen görüşler de dikkate alınmak suretiyle Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'nce; BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti'nin;

- Temettü ve BIST Temettü 25 Endekslerinin (Endeksler) kapsamını belirlemeye yönelik halihazırda yılda 1 defa yapılmakta olan dönemsel çalışmaların, Endekslerin temasına uygun temsil kabiliyetlerinin artırılması amacıyla Şubat-Nisan, Mayıs-Temmuz, Ağustos-Ekim ve Kasım-Ocak dönemleri için yılda 4 defa yapılması,

Şirketlerin paylarının ilk endeks döneminden çıkartılacak

- Endekslerde olup içinde bulunulan yıl içinde yaptığı genel kurul toplantısında temettü dağıtmama kararı alan şirketlerin paylarının ilk endeks döneminden itibaren Endekslerden çıkarılması,

Son 3 yılda nakit temettü dağıtma kuralını karşılar hale gelen şirketlerin payları ilk endeks dönemine dahil edilecek

- Endekste olmayan ancak yıl içinde yaptığı genel kurul toplantısında nakit temettü dağıtma kararı alan ve endekslerin genel kuralı olan son 3 yılda nakit temettü dağıtma kuralını karşılar hale gelen şirketlerin paylarının ilk endeks döneminden itibaren endekslere dahil edilmesi,

- Görüşe açılan Kural Seti madde 6.11.c.i'de yapılması planlanan değişikliğin daha anlaşılır hale getirilmesi amacıyla Ek 2'te gösterilen değişiklikler yapılarak Ek 3'teki son halinin kabul edilmesine karar verilmiştir.

Endekslerdeki katsayılar

Payın endeksteki ağırlığı, fiili dolaşımda bulunan kısmının piyasa değeri ile belirlenmesi durumunda katsayı 1'e eşit oluyor. Sınırlama yapılan ve payların endeks içindeki ağırlığı özel olarak belirlenen endekslerde, daha farklı hareket ediliyor. Bu kez katsayı payın fiili dolaşımda bulunan kısmının piyasa değeri bu katsayı ile çarpılarak dikkate alınıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)