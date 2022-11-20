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Bitcoin 16 bin 559 dolarda
Kripto para piyasasında dünyada büyük bir hacme sahip olan platform iflas edince, Bitcoin'e olan güven azaldı ve para biriminin değeri düşmeye devam ediyor.
- 20.11.2022 - 15:57
- Güncelleme : 20.11.2022 - 16:00
Bitcoin, dünyada yaşanan jeopolitik riskler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararının etkisiyle düşüşe geçti.
Kripto para piyasasının en fazla işlem gören para birimi 16 bin 559 dolardan işlem görürken bugün 16 bin 493 dolara kadar geriledi.
Diğer kripto paralarda son durum
Ethereum yüzde 3,16 düşüşle 1.169,17 dolardan, Tether 0,9989 dolardan, USD Coin 0,01 artışla 1,0012 dolardan, BNB yüzde 1,87 düşüşle 267,91 dolardan ve Binance USD ise artışla 1,0013 dolardan işlem görüyor.