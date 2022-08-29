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    Bitcoin 19 bin 550 dolara kadar geriledi

    Fed Başkanı Powell'ın enflasyonla ilgili sıkıntıların bir süre daha devam edeceğini belirtmesinden sonra güçlenen dolar, kripto para piyasasında da sarsıntıya neden oldu.
    • 29.08.2022 - 14:54
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    Bitcoin 19 bin 550 dolara kadar geriledi

    Kasım 2021'de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 68 bin 990 dolarda bulunan Bitcoin, o tarihten bu yana yaklaşık yüzde 72 değer kaybetti.

    En fazla işlem gören gözde kripto para birimi olan Bitcoin, son günlerde de makroekonomik endişeler ve yapılan açıklamaların ardından düşüşe geçti.

    Kripto para piyasası değeri düştü

    Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri sadece 24 saat içinde yaklaşık yüzde 2 düşerek 953 milyar doların altına indi.

    Bitcoin'in fiyatı 1 ayın artından ilk kez 20 bin doların altına

    ABD (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın parasal sıkılaşmanın devam edeceğini belirttiği mesajının kripto para birimleri üzerinde baskı oluşturmasının ardından Bitcoin'in fiyatı 1 aydan fazla bir süredir ilk kez 20 bin doların altına düştü.

    Bitcoin

    Bitcoin 19 bin 550 dolara kadar düştü

    Bitcoin, 18 bin 905 dolara kadar düştüğü 13 Temmuz'dan bu yana ilk kez 20 bin doların altına gerilerken 19 bin 550 dolardan işlem görüyordu.

    Bitcoin'in son 7 gündeki değer kaybı yüzde 6’ya yaklaştı. Bitcoin'in piyasa değeri de 380 milyar doların altına indi.

    Bitcoin

    Ethereum 1.447 dolarda

    Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum da son 24 saatte yüzde 3'den fazla değer kaybederek 1.447 dolar seviyesine indi.


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