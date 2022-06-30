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    Bitcoin 19 bin doların altında

    Kripto para birimi içinde en fazla işlem gerçekleştirilen Bitcoin, 20 bin dolar seviyesinde yatay ilerlerken yeniden 19 bin doların altını test etmeye başladı.
    • 30.06.2022 - 16:54
    • Güncelleme : 30.06.2022 - 17:13
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    Bitcoin 19 bin doların altında

    Dünyada enflasyon endişesi devam ediyor. Ülkelerin merkez bankaları, enflasyona karşı faiz politikaları ile karşılık vermeye çalışıyor.

    Yatırımcıların, yüksek enflasyon konusundaki endişeleri devam ederken, en büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı yeniden 19 bin doların altına düştü. Haberi yayına hazırladığımızda 18 bin 882 dolara geriledi.

    Kripto para piyasasının değeri 24 saat içinde yüzde 4,74 düştü

    Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri sadece 24 saat içinde yaklaşık yüzde 4,74 düşerek 856 milyar doların altına indi.

    Piyasadaki endişeler Bitcoin'i baskıladı

    En büyük kripto para birimi olan Bitcoin, makroekonomik endişeler ve yüksek profilli kripto şirketlerinde görülen likidite krizinin baskısı altında kaldı. Geçici de olsa 19 bin doların altına inen Bitcoin'in fiyatı, daha sonra toparlanarak 19 bin doları aştı. Analistler, yüksek enflasyon, artan faiz oranları, likidite krizi ve ekonomilerdeki resesyon endişelerinin kripto para piyasasında baskı oluşturduğunu belirtti.

    Bitcoin 7 günde yüzde 8 düştü

    Bitcoin'in son 7 gündeki değer kaybı yüzde 8'e yaklaştı. Bitcoin'in piyasa değeri de 370 milyar doların altına indi.

    Kasımdan bu yana yüzde 72 kayıp verdi

    Bitcoin, bu yıl yaklaşık yüzde 58 düştü. Kasım 2021'de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 68 bin 990 dolarda bulunan Bitcoin, söz konusu tarihten bu yana yüzde 72 değer kaybetti.

    Bitcoin

    Ethereum 24 saatte yüzde 7 düştü

    Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum da son 24 saatte yüzde 7'den fazla değer kaybederek 1.032 dolar seviyesine indi.

    Kripto para piyasasında risk iştahı azaldı

    Bazı analistler, kripto para piyasasında risk iştahının azaldığını belirterek, Bitcoin'in 18 bin doların altına gerilemesi durumunda madenci faaliyetlerinin durabileceğine işaret etti.


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