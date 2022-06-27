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    Bitcoin 20 bin doların üzerinde tutundu

    Bitcoin son dönemde içine girdiği düşüş trendini 21 bin doların üzerine çıkarak sabitledi. Para pirimi sınırlı düşüşler yaşasa da son 4 gündür çıktığı yeri koruyor.
    • Haber Merkezi
    • 27.06.2022 - 09:21
    • Güncelleme : 27.06.2022 - 10:38
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    Bitcoin 20 bin doların üzerinde tutundu

    ABD'den gelen olumlu ekonomi verileri Bitcoin'e olan güveni tazeliyor.

    Kripto para piyasasının en çok işlem hacmine sahip para birimi Bitcoin'in 20 bin dolar seviyesinde tutunduğu görülüyor.

    60 binleri geçen değerden önce 45 binlere sonra 30 binlere düzen Bitcoin, 15 gün içinde 17 bin 630  dolara kadar gerilemişken son dört gündür 20 bin doların üzerinde seyrediyor.

    Bitcoin 21 bin 176 dolar

    Yatırımcısını tedirgin eden düşüşe ara verdiği görülen kripto para birimi haftaya 21 bin 176 dolardan işlem görüyor. Bitcoin'in bundan sonraki süreci de yatırımcı tarafından takibe alındı.

    Diğer kripto paralar

    Diğer kripto para birimlerinden olan Ethereum 1.215 dolardan, Tether 0,9998 dolardan, USD Coin 1,0007 dolardan, BNB 273 dolardan ve XRP ise 0,36105 dolardan işlem görüyor.

    Bitcoin

    Bitcoin


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