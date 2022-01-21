Bitcoin 2022'ye kötü başladı

Kritik seviyelerde dolaşan Bitcoin, ABD'de teknoloji hisselerinde yaşanan düşüşü takip ederek sert geriledi.

Bitcoin, son günlerde 40 bin dolar seviyesinde dolaşarak yatırımcısını tedirgin ediyordu. Kripto para birimi, Bitcoin’in Nasdaq hisseleriyle artan korelasyon ve ABD'de teknoloji hisselerinde yaşanan düşüş nedeni ile geriledi. Bitcoin destek seviyesi olan 39 bin 500 doların da altını gördü. Bitcoin cuma gününe 38 bin 792 dolardan başlangıç yaptı.

ABD borsalarının yüzde 1'in üzerinde değer kaybetmesiyle düşüşe geçen Bitcoin, 43 bin dolar civarından 38 bin 200 dolar seviyesine kadar geriledikten sonra bir miktar toparladı. Ethereum ise 3 bin doların altına indi.

KRİPTO PARA PİYASASI YÜZDE 10 KAYIPTA

Kripto paralarda kayıplar yüzde 10'u aştı. Bitcoin 38 bin 200 dolara gerilerken, Ethereum da 2800 dolara geriledi. Altcoinlerde de düşüş var.

2021 yılının ekim ayında tarihi rekorlar kıran kripto paralar kasım ayında zirveleri gördü. 2021 Kasım ayından sonra en fazla işlem hacmine sahip kripto para birimi düşüşe geçti ve diğer coinleri de etkisi altına aldı.

JEOPOLİTİK RİSKLER VE FED'İN BEKLENEN FAİZ KARARI DA BITCOIN'I ETKİLİYOR

ABD-Rusya-Ukrayna üçgeninde sıcak gelişmelerin yaşandığı bu günlerde jeopolitik sorunlar kripto para piyasalarını olumsuz etkilediği belirtiliyor. Fed'in enflasyonla mücadele için faiz artırım artırımına gitmesi beklentisi piyasada satıcılı seyri getiriyor.

Diğer kripto paralardan Ethereum 2 bin 856,85 dolar, Tether 1,0003 dolar, BNB 425,32 dolar, USD Coin 0,9999 dolar, Cardano ise 1,2283 dolarda.