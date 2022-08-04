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    Bitcoin 22 bin 965 dolarda

    60 bin dolarlı zirvelerden 20 bin doların altına doğru inen Bitcoin, yatırımcısını endişelendirmişti. Kripto para biriminin düşüşü durdu ve sınırlı da olsa tekrar değer kazanmaya başladığı görülüyor.
    • Haber Merkezi
    • 04.08.2022 - 16:59
    • Güncelleme : 04.08.2022 - 17:01
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    Bitcoin 22 bin 965 dolarda

    Kripto para piyasasında Solana cüzdanlarına yapılan saldırı yankı buldu. Saldırı sonucu şu ana kadar 8 bin Solana sıcak cüzdanının ele geçirildiği biliniyor.

    Öte yandan ABD-Çin geriliminin ilk anda endişe duyulduğu kadar tırmanmamasıyla Bitcoin, yeniden 23 bin 300 doların üzerine çıktı.

    ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nacy Pelosi, Çin'in uyarılarına rağmen dün Tayvan'a ulaştı. Bu, küresel piyasaları olduğu gibi kripto paraları da etkileyen bir etmen oldu.

    Diğer kripto paralar

    Piyasa değeri bakımından ilk 10'da yer alan kripto parlardan Binance Coin yüzde 4,2, Ripple yüzde 0,7, Cardano yüzde 3,5, Dogecoin ise yüzde 2.4 yükseldi. Bu öğlen itibarıyla ilk 10'da sadece yüzde 2,4 ile Solana'da günlük kayıp kaydedildi.

    Ethereum 1.635,03 dolar, Tether 0,9998 dolar, USD Coin 0,9998 dolar, BNB 305,50 dolar ve Binance USD 0,9999 dolar.

    Bitcoin

    Bitcoin


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