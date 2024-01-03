Bitcoin 24 saatte 46 bin dolardan 42 bin dolara düştü! Değer kaybı yüzde 7’yi aştı

Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, ABD'nin kripto paralarla ilgili EFT (borsa yatırım fonu) düzenleme hazırlığı nedeniyle yükselmişti.
ABD düzenleyicilerinin Bitcoin borsasında işlem gören fonların onaylanmasına ilişkin ek süre talep ettiği yönündeki haberler, para biriminin değerinde yüzde 7'den fazla kayba neden oldu.
Bitcoin, bugün için 42 bin 700 dolardan işlem görüyor.
İşlem hacmi geriledi
Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri, 24 saat içinde yaklaşık yüzde 8 azalarak 1 trilyon 610 milyar dolar oldu
ETF onayına ek süre talebi Bitcoin'i geriletti
En büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, son 24 saatte ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) Bitcoin spot ETF'sinin onayına yönelik karar için ek süre talep ettiği yönündeki iddiaların ardından haftalık kazancının çoğunu vererek yüzde 7,50 düşüş gösterdi.
Bitcoin, dün 46 bin dolara yükselmişti
Bugün itibarıyla 42 bin 230 dolara kadar gerileyen gören Bitcoin, dün 46 bin dolara yaklaşarak Nisan 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşmıştı.
Bitcoin'in haftalık değer kaybı ise yüzde 2’ye yaklaştı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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