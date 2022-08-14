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    Bitcoin, 25 bin doların üzerini gördü

    Yılın ilk günlerinde 40 bin doların üzerinde olan kripto para, 25 bin doları geçti.
    • Haber Merkezi
    • 14.08.2022 - 12:51
    • Güncelleme : 14.08.2022 - 12:54
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    Bitcoin, 25 bin doların üzerini gördü

    Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin, bir süredir düşük seviyelerde ve yatay seyirde işlem görüyor.

    Bitcoin, son günlerde yukarı yönlü hareket eğilimi içindeydi.

    25 bin doları geçti

    Son verilere göre, söz konusu kripto para, haziran ortasından bu yana ilk kez 25 bin doların üzerinde işlem gördü.

    Yüzde 2'nin üzerinde bir yükseliş kaydeden Bitcoin, 25 bin dolar seviyesini bir süreliğine olsa da geçti.

    Ethereum'daki artış

    Bloomberg'ün haberine göre, yıl başında 41 bin 300 dolar düzeyinde olan Bitcoin, o tarihten beri yüzde 46,5'lık düşüş gösteriyor.

    İkinci büyük kripto para birimi Ethereum ise yaklaşık yüzde 1 artarak 2 bin 11 dolar seviyesine yükseldi.

    Bitcoin, 25 bin doların üzerini gördü #1

    Bitcoin, 25 bin doların üzerini gördü #2


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