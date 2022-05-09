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- Bitcoin 33 bin 542 dolara düştü
Bitcoin 33 bin 542 dolara düştü
- Haber Merkezi
- 09.05.2022 - 10:58
- Güncelleme : 09.05.2022 - 11:11
Bitcoin; Rusya-Ukrayna savaşının oluşturduğu jeopolitik riskler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımı, Çin'de koronavirüs salgını tedbirlerinin yeniden yürürlüğe girmesi ve piyasalardaki enflasyonist baskı ile gerilemesini sürdürdü.
Bitcoin haftanın ilk gününde 33 bin 542 dolardan işlem görüyor.
Para birimi olarak kullanılan ülkelere yenileri katılıyor
Nisan ayının sonunda Orta Afrika Cumhuriyeti’nde ödeme aracı olarak kabul edilen Bitcoin, artık ülkede şirketler ve şahıslar işlemlerini kripto para üzerinden yapabilecek ve vergi ödeyebilecek. Orta Amerika ülkesi El Salvador’da, Bitcoin yasal para birimi olarak kullanılıyor. Bitcoin, bir yandan dünyadaki varlığını kabul ettirirken diğer yandan değer kaybı yaşıyor.
Bitcoin eşik değerin altında
Uzmanlar 35 bin doları Bitcoin için eşik değer olarak kabul ederken, para birimi bu eşiğin altında işlem görüyor.
Diğer kripto paralar
Ethereum 2 bin 455,13 dolarda, Tether 1,0002 dolarda, BNB 344,53 dolarda, USD Coin 1,0003 dolarda, XRP 0,55382 dolarda.