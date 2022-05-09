Bitcoin 33 bin 542 dolara düştü

Kripto para piyasasında en büyük hacme sahip para birimi Bitcoin, küresel ekonomilerde yaşanan olumsuzluklardan ötürü ocak ayından bu yana olan düşüşünü sürdürüyor.

Bitcoin; Rusya-Ukrayna savaşının oluşturduğu jeopolitik riskler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımı, Çin'de koronavirüs salgını tedbirlerinin yeniden yürürlüğe girmesi ve piyasalardaki enflasyonist baskı ile gerilemesini sürdürdü.

Bitcoin haftanın ilk gününde 33 bin 542 dolardan işlem görüyor.

Para birimi olarak kullanılan ülkelere yenileri katılıyor

Nisan ayının sonunda Orta Afrika Cumhuriyeti’nde ödeme aracı olarak kabul edilen Bitcoin, artık ülkede şirketler ve şahıslar işlemlerini kripto para üzerinden yapabilecek ve vergi ödeyebilecek. Orta Amerika ülkesi El Salvador’da, Bitcoin yasal para birimi olarak kullanılıyor. Bitcoin, bir yandan dünyadaki varlığını kabul ettirirken diğer yandan değer kaybı yaşıyor.

Bitcoin eşik değerin altında

Uzmanlar 35 bin doları Bitcoin için eşik değer olarak kabul ederken, para birimi bu eşiğin altında işlem görüyor.

Diğer kripto paralar

Ethereum 2 bin 455,13 dolarda, Tether 1,0002 dolarda, BNB 344,53 dolarda, USD Coin 1,0003 dolarda, XRP 0,55382 dolarda.