Bitcoin 40 bin dolar eşiğinde

Rusla-Ukrayna savaşı sırasında adından sıkça söz ettiren kripto para piyasasının en fazla işlem yapılan para birimi Bitcoin, kendisi için kritik değer gösteren 40 bin dolarlı rakamlara tutundu.

Rusya'nın girdiği savaştan ötürü alış verişini dolar ve euro gibi dövizlerle yapamayınca imdadına Bitcoin yetişmişti. Bitcoin ile ticaretini yapabiliyor olması Rusya'ya yaptırım uygulayan Avrupa'dan tepki görmüştü.

Bitcoin 60 bin dolarlık seviyelere bir daha dönemedi

Bu gelişme ile Bitcoin savaşın yıkıcı etkisinden 40 bin dalarlara tutunarak, kurtulmuş olsa da uzun zaman önce çıktığı 60 bin dolarlık zirveleri bir daha göremedi.

Kripto para birimlerinin değerleri değişkenlik gösteriyor

Bitcoin bugün 40 bin 171 dolarda seyrederken diğer kripto paralardan Ethereum yüzde 2,26 düşüşle 3 bin 25 dolarda, Tether yüzde 0,01 düşüşle 407,68 dolarda ve USD Coin ise yüzde 0,01 artışla 0,9998 dolardan işlem görüyor.