Bitcoin 42 bin dolar civarında işlem görüyor

Bitcoin, küresel piyasalarda azalan risk iştahı ve güvenli limanlara yönelim geriledikten sonra 42 bin dolara dayandı. Analistler, bu haftanın kripto paralar için de zor geçeceğini söylüyor.

Kripto paralar, Çinli şirket Evergrande’nin borç krizinin finansal sitemi etkileyeceğine dair endişelerin de etkisi ile düşüşünü sürdürdü.

Bitcoin, Asya işlemlerinde yüzde 7,6 düşüşle 40 bin 237 dolara kadar gerileyerek ağustos başından bu yana en düşük seviyeyi görmüştü. Ethereum da yeniden 3 bin doların altına geriledi.

ENDİŞELER KRİPTO PARALARA YANSIDI

Piyasaların genelinde görülen endişeler kripto paralara da yansıdı.

Bitcoin, genelde geleneksel finansal piyasalarla aynı yönde hareket etmese de Şubat 2020’den bu yana "Nasdaq" 100 ile pozitif bir korelasyon içerisinde bulunuyor.

Analistler, zorlu bir haftanın geçeceğini ve Bitcoin’in 41 bin doların altına çekilebileceğini söylüyor.

ETHER DE DÜŞÜŞTE

Ether’in Bitcoin’den daha sert bir düşüş kaydetmesi de kripto piyasalarda risklerin arttığına dair başka bir işaret olarak görülüyor.

EL SALVADOR’UN ELİNDE 700 BITCOIN VAR

El Salvador Başkanı Nayib Bukele ise ülkenin dipten Bitcoin almaya devam ettiğini ve ellerindeki Bitcoin sayısını 700’e çıkardıklarını söyledi.