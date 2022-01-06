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    Bitcoin 43 bin 160 dolar seviyesinde

    Kripto paralar ve emtia fiyatlarında da Fed açıklamaları sonrası geri çekilmeler yaşandı.
    • Haber Merkezi
    • 06.01.2022 - 09:32
    • Güncelleme : 06.01.2022 - 09:59
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    Bitcoin 43 bin 160 dolar seviyesinde

    Küresel piyasaları negatif etkileyen ABD Merkez Bankası (Fed) tutanakları, kripto paralar ve emtia fiyatlarında etkiledi.

    Fed'in önümüzdeki aylarda faiz artırımına gideceğinin sinyallerinin verilmesi etkisi ile kripto para piyasasında en fazla işlem gören Bitcoin, 43 bin 160 dolar seviyelerinde değerleniyor.

    Bitcoin şu sıralarda, dünkü yüzde 5'lik düşüşün ardından yeni günde de yüzde 2,3 azalışa gitti.

    Altının ons fiyatı ise dün 1.830 dolardan başlayan düşüşünü bugüne de taşıyarak 1.800 dolar sınırına geriledi.

    Bitcoin

    BITCOIN KRİTİK SEVİYESİ 50 BİN DOLARA UZAK

    Bitcoin, 27 Aralık'ta kritik seviyesi olan 50 bin doları görmesinin ardından günümüze kadar sınırlı azalışını yatay yönlü sürdürüyor.

    DİĞER KRİPTO PARALARIN SEYRİ

    Önde gelen kripto paralardan Ethereum 3 bin 460,82 dolar, Tether 1 dolar, Binance Coin 470,70 dolar, Solana 150,038 dolar ve USD Coin de 1 dolardan işlem görüyor.

    Bitexen


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