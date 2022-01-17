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    Bitcoin 43 bin dolar sınırının altında

    Bitcoin, 47 bin 738 dolarla girdiği yeni yılın ikinci gününden itibaren düşüşe geçti. Bugün 42 bin 846 lirada seyreden kripto para birimi, tehlikeli bir seviyede olarak kabul görüyor.
    • Haber Merkezi
    • 17.01.2022 - 12:00
    • Güncelleme : 17.01.2022 - 12:08
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    Bitcoin 43 bin dolar sınırının altında

    Piyasalarda düşüş trendinin başlayacağının işareti olarak görülen "ölüm kavşağı" seviyesinde gezen Bitcoin'in yatırımcıları, para biriminin düşüş trendine gireceği düşüncesiyle tedirgin.

    BITCOIN BU SEVİYEYE DAHA ÖNCE DE GELMİŞTİ

    Bitcoin, piyasada en fazla işlem hacmine sahip olan kriptko para birimi olarak dikkati çekiyor. Bitcoin, en son ölüm kavşağına geldiğinde yüzde 20'den fazla değer kaybederek 30 bin doların altına gerilemişti.

    BİR İNİŞTE, BİR ÇIKIŞTA

    Bitcoin geçen hafta, eylülden bu yana ilk defa 40 bin doların altını görmüştü. Kripto para piyasalarının geneline yayılan satış dalgası sonrasında toparlayan Bitcoin, yeniden 43 bin doların üzerine tırmanmıştı.

    Kripto para

    DİĞER KRİPTO PARA BİRİMLERİNİN DEĞERİ

    Ethereum 3 bin 274,98 dolar

    BNB 484,91 dolar

    Tether 1,0003 dolar

    Cardano 1,5269 dolar

    USD Coin 0,9998 dolar


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