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Bitcoin 43 bin dolar sınırının altında

Bitcoin 43 bin dolar sınırının altında

Bitcoin, 47 bin 738 dolarla girdiği yeni yılın ikinci gününden itibaren düşüşe geçti. Bugün 42 bin 846 lirada seyreden kripto para birimi, tehlikeli bir seviyede olarak kabul görüyor.