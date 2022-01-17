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- Bitcoin 43 bin dolar sınırının altında
Bitcoin 43 bin dolar sınırının altında
Bitcoin, 47 bin 738 dolarla girdiği yeni yılın ikinci gününden itibaren düşüşe geçti. Bugün 42 bin 846 lirada seyreden kripto para birimi, tehlikeli bir seviyede olarak kabul görüyor.
- Haber Merkezi
- 17.01.2022 - 12:00
- Güncelleme : 17.01.2022 - 12:08
Piyasalarda düşüş trendinin başlayacağının işareti olarak görülen "ölüm kavşağı" seviyesinde gezen Bitcoin'in yatırımcıları, para biriminin düşüş trendine gireceği düşüncesiyle tedirgin.
BITCOIN BU SEVİYEYE DAHA ÖNCE DE GELMİŞTİ
Bitcoin, piyasada en fazla işlem hacmine sahip olan kriptko para birimi olarak dikkati çekiyor. Bitcoin, en son ölüm kavşağına geldiğinde yüzde 20'den fazla değer kaybederek 30 bin doların altına gerilemişti.
BİR İNİŞTE, BİR ÇIKIŞTA
Bitcoin geçen hafta, eylülden bu yana ilk defa 40 bin doların altını görmüştü. Kripto para piyasalarının geneline yayılan satış dalgası sonrasında toparlayan Bitcoin, yeniden 43 bin doların üzerine tırmanmıştı.
DİĞER KRİPTO PARA BİRİMLERİNİN DEĞERİ
Ethereum 3 bin 274,98 dolar
BNB 484,91 dolar
Tether 1,0003 dolar
Cardano 1,5269 dolar
USD Coin 0,9998 dolar