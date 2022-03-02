- Haberler
- Ekonomi Haberleri
- Bitcoin 44 bin 188 dolarda
Bitcoin 44 bin 188 dolarda
En fazla işlem gören para birimlerinden olan Bitcoin, 34 bin dolar seviyelerini gördükten sonra eşik değeri olan 40 bin doları geçerek 44 bin 188 dolara yükseldi.
- AA
- 02.03.2022 - 14:38
- Güncelleme : 02.03.2022 - 15:32
Dünyada Bitcoin'in Rusya ve Ukrayna savaşından olumsuz etkilendiği algısı vardı. Ancak beklentilerin aksine kripto paraların en fazla işlem gösteren birimi, geçen hafta ortalalamalarının üzerine çıktı.
DİĞER KRİPTO PARA BİRİMLERİ YÜKSELİŞTE
Bitcoin bugün 44 bin 188 dolara yükselirken diğer kripto para birimlerinden Ethereum 3 bin 001,19, Tether 1,0005, BNB 412,89, USD Coin 0,9996, XRP 0,77643 dolarda.
Kripto dünyasında sanat: NFT nedir ve ne vadediyor-VİDEO