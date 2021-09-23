Bitcoin 44 bin 198 dolara yükseldi

Kripto para birimi arasında en fazla işlem gören Bitcoin, son üç günde 40 bin 651 dolar seviyesinden bugün 44 bin 198 dolara çıktı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler'in, kripto para birimleri için uzun vadeli bir uygulanabilirlik görmediğini belirterek yatırımcıları korumanın önemini vurgulamasının ardından kripto paralarla birlikte Bitcoin, düşüşe geçmişti.

Kripto para birimlerini "son derece spekülatif bir varlık sınıfı" olarak tanımlayan Gensler, merkez bankalarını ödeme sistemlerinin nasıl sağlanacağını yeniden düşünmeye zorladığını anlatmıştı.

Gensler'in açıklamalarının yanı sıra Çinli Evergrande Group'un içinde bulunduğu global kiriz riski de kripto para piyasasını baskıladı.

BITCOIN’İN ÜÇ GÜNLÜK KAZANCI 3 BİN 547 LİRA OLDU

Salı günü Bitcoin yatırımı yapan bir kişi, alım yaptığı kripto para başına 3 bin 547 lira kazanç elde etti.