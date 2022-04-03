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- Bitcoin 46 bin 355 dolarda
Bitcoin 46 bin 355 dolarda
Kripto para piyasasında en çok işlem gören para birimi olan Bitcoin, yüzde 0,59 düşüşle 46 bin 355 dolara geriledi.
- Haber Merkezi
- 03.04.2022 - 17:57
Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcında değeri düşen, sonrasında Rusya'nın engellenen ticaretini sürdürmek için araç olacağı ilan edilen kripto paraların değeri dengelenmeye başladı.
Son 10 günlük süreçte 40 bin dolar ile 46 bin dolar arasında değerler arasında değişim gösterdiği görülen Bitcoin, eşik değeri olan 40 binin üzerinde seyrediyor.
DİĞER KRİPTO PARALAR
Ethereum yüzde 0,11 artışla 3 bin 493,09,Yüzde 0,01 artışla Tether 1,0002 dolarda, 0,04 artışla BNB 447,30 dolarda, Yüzde 0,01 artışla USD Coin 0,9997 dolardaVe yüzde 2,68 düşüşle Solana 136,352 dolarda.