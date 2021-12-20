Bitcoin 46 bin dolarda yatay seyrediyor

Kripto para birimleri son günlerde gösterdiği ve Çin kaynaklı olduğu belirtilen satıcılı seyirle birlikte yatırımcıların odağında.

Kripto para birimleri arasında en fazla işlem gören para birimi Bitcoin, 10 Kasım’da 69 bin doları görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmasının ardından düşüş trendine girdi.

Bugün 46 bin 352 dolardan işlem gören Bitcoin, aralık ayını da genel olarak satıcılı geçirerek, 50 bin dolar seviyesinin üzerine çıkamayarak, genel olarak yatay seyirde düzeltme hareketlerine sahne oluyor.

FED ETKİSİ KISA SÜRDÜ

Çarşamba günü ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı sonrası 49 bin 500 dolara kadar yükselen Bitcoin, bu seviyenin üzerinde tutunamadı. Cuma günü satışların derinleşmesiyle birlikte Bitcoin 45 bin 500 doların altına indi.

ASYA'DAN GELEN SATIŞ DALGASI BITCOIN ÜZERİNDE ETKİLİ

Bitcoin’de görülen sert satışların Asya kaynaklı olduğu belirtiliyor. Asya’dan gelen büyük satış baskısı Bitcoin’deki çöküşün ana sebeplerinden biri olarak öne çıkıyor.

BITCOIN’İN 42 BİNİN ALTINA İNMESİ AYI PİYASASINA GİRİŞ OLARAK TANIMLANIYOR

Bazı analistler ise Bitcoin’in 42 bin dolar seviyesinin altına inmesi durumunu ayı piyasasına giriş olarak yorumluyor.

50 BİN DOLAR DİRENÇ KRİTİK

Genel olarak kararsız seyrin hakim olduğu piyasada yatırımcılarda korku eğilimi hakimiyetini sürdürüyor. Bitcoin 50 bin dolara yaklaşsa da bir türlü kritik direnç seviyesini kıramıyor.

KRİPTO PARA PİYASASINDA SON DURUM

Kripto para piyasasının en fazla işlem gören para birimi Bitcoin dün en yüksek seviyesi 48 bin 270 dolardan bu sabah 46 bin 68 dolara geriledi. Diğer kripto paralardan Ethereum 3 bin 784 dolar, Binance Coin 514 dolar, Tether 1.0004 dolar, Solana 173,650 lira ve USD Coin ise 1,2182 dolardan işlem görüyor.