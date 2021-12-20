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- Bitcoin 46 bin dolarda yatay seyrediyor
Bitcoin 46 bin dolarda yatay seyrediyor
- Haber Merkezi
- 20.12.2021 - 10:53
- Güncelleme : 20.12.2021 - 12:22
Kripto para birimleri arasında en fazla işlem gören para birimi Bitcoin, 10 Kasım’da 69 bin doları görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmasının ardından düşüş trendine girdi.
Bugün 46 bin 352 dolardan işlem gören Bitcoin, aralık ayını da genel olarak satıcılı geçirerek, 50 bin dolar seviyesinin üzerine çıkamayarak, genel olarak yatay seyirde düzeltme hareketlerine sahne oluyor.
FED ETKİSİ KISA SÜRDÜ
Çarşamba günü ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı sonrası 49 bin 500 dolara kadar yükselen Bitcoin, bu seviyenin üzerinde tutunamadı. Cuma günü satışların derinleşmesiyle birlikte Bitcoin 45 bin 500 doların altına indi.
ASYA'DAN GELEN SATIŞ DALGASI BITCOIN ÜZERİNDE ETKİLİ
Bitcoin’de görülen sert satışların Asya kaynaklı olduğu belirtiliyor. Asya’dan gelen büyük satış baskısı Bitcoin’deki çöküşün ana sebeplerinden biri olarak öne çıkıyor.
BITCOIN’İN 42 BİNİN ALTINA İNMESİ AYI PİYASASINA GİRİŞ OLARAK TANIMLANIYOR
Bazı analistler ise Bitcoin’in 42 bin dolar seviyesinin altına inmesi durumunu ayı piyasasına giriş olarak yorumluyor.
50 BİN DOLAR DİRENÇ KRİTİK
Genel olarak kararsız seyrin hakim olduğu piyasada yatırımcılarda korku eğilimi hakimiyetini sürdürüyor. Bitcoin 50 bin dolara yaklaşsa da bir türlü kritik direnç seviyesini kıramıyor.
KRİPTO PARA PİYASASINDA SON DURUM
Kripto para piyasasının en fazla işlem gören para birimi Bitcoin dün en yüksek seviyesi 48 bin 270 dolardan bu sabah 46 bin 68 dolara geriledi. Diğer kripto paralardan Ethereum 3 bin 784 dolar, Binance Coin 514 dolar, Tether 1.0004 dolar, Solana 173,650 lira ve USD Coin ise 1,2182 dolardan işlem görüyor.