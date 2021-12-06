Bitcoin 47 bin 400 dolarda

Kripto para birimlerinde yaşanan dalgalanmada Bitcoin, önce 42 bin dolara gerilese de daha sonra kayıplarını telafi etti ve 47 bin dolar düzeyine yükseldi.

Hafta sonu kripto para piyasalarında da hareketlilik yaşanırken, Bitcoin'in fiyatı yüzde 20'den fazla düşüşle 42 bin dolara kadar gerilemesinin ardından kayıplarını kısmen telafi ederek 49 bin dolar seviyesinde dengelendi.

Bitcoin, geçen haftanın son iş gününde 3 saat içerisinde yüzde 20’den fazla değer kaybetti ve 42 bin dolara kadar geri çekildi. Aynı şekilde Ethereum başta olmak üzere diğer kripto paralar da düşüşe geçti. Kripto para yatırımcısı, geçen hafta yaşanan şok düşüş karşısında yönünü belirlemekte zorlandı.

Ethereum da şu anda 4 bin 7 dolardan işlem görüyor.

BITCOIN VE ETHEREUM'UN DÜŞME SEBEBİ

Güney Afrika’da ortaya çıkarak tüm dünyayı etkisi altına alan Omicron varyantı, yarattığı belirsizlik ortamıyla tüm ekonomiyi etkisi altına aldı. Geçtiğimiz hafta ABD borsaları, bu gelişmeyle birlikte baskı altında kaldı. Emtia piyasaları da Omicron varyantından etkilendi.

Santiment, Bitcoin borsa girişlerinin, borsa çıkışlarını yavaş yavaş geride bıraktığını da bildirdi.