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    Bitcoin 5 ayın en düşük seviyesini gördü

    Kripto para birimi Bitcoin, eylülden bu yana ilk defa 42 bin doların altını görerek 41.070 dolara kadar geriledi. Şu anda 42.369,3 dolardan işlem görüyor.
    • AA
    • 07.01.2022 - 11:55
    • Güncelleme : 07.01.2022 - 12:06
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    Bitcoin 5 ayın en düşük seviyesini gördü

    En büyük hacimli kripto para birimi Bitcoin, kasım ayında gördüğü 69 bin dolar zirvesinden yüzde 40 düşüş kaydetti.

    Bitcoin, eylül ayından bu yana ilk defa 42 bin doların altını gördü.

    En büyük işlem hacmine sahip kripto para olan Bitcoin, yüzde 5’e yakın bir düşüşle 41 bin 70 doları gördü.

    Bitcoin

    YÜZDE 40 DÜŞÜŞ

    Böylece Bitcoin, kasım ayında gördüğü 69 bin dolar zirvesinden yüzde 40 düşüş kaydetmiş oldu.

    BITCOIN'İN DÜŞÜŞ HAFTASI OLDU

    Bitcoin art arda yedi gündür, 200 günlük hareketli ortalaması ve 45 bin 600 dolar seviyesi arasında işlem görüyordu. Çarşamba akşamı 46 bin 400 dolar seviyesinde bulunan kripto para, yüzde 5’ten fazla düşüş kaydederek 43 bin dolar civarına gerilemişti.


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