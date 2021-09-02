Bitcoin 50 bin dolar seviyesine dayandı

Bitcoin uzun zamandır psikolojik sınır seviyesinde olan 50 bin doların altında seyrediyordu. Bugün itibarı ile 50 bin dolar değerini yakaladı.

Bitcoin 2021 Nisan ayında 64 bin dolarlık rekor kırmış, ardından gerileme dönemine girmişti. Bitcoin'in düşüş evresinde yarattığı boşluğu farklı para birimleri yükselerek doldurmuştu.

Bir dönem 30-40 bin dolar bandında işlem gören Bitcoin, son günlerde toparlanma ivmesi göstermişti.

Kripto para birimi Bitcoin cumartesi günü 49 bin 704 dolar seviyesini görerek 16 Mayıs'tan bu yana gördüğü en yüksek seviyeyi test etti. Ardından bugün de 50 bin dolar seviyesine dayandı.

BITCOIN'İ YENİDEN KÂR SATIŞLARI BEKLİYOR

Bitcoin en çok kullanılan dijital para birimi olarak yükseldiğinde kâr amacıyla satış seyrine giriyor ve bu seyrin değerini düşürüyor.