Türkiye'nin aldığı kripto paralarla alışveriş yapılmaması kararı ve küresel piyasada yaşanan gelişmeler Bitcoin'e olumsuz yansıdı.

"Fiyat düzeltmesi" ya da "ABD vergi yasasında değişiklik girişimleri" gibi nedenlerle yaşanan büyük satışlara bağlı olarak Bitcoin 50 bin dolar sınırın altında kalırken, tüm piyasalardaki toplam hacim de 1 trilyon 810 milyar dolara kadar geriledi.

SERMAYE KAZANCI VERGİLERİNİ ARTTIRMASI SÖYLENTİSİ BITCOIN’İ DÜŞÜRDÜ

Analistlere göre, kripto para piyasalarındaki düşüşün nedenleri arasında, ABD Başkanı Joe Biden’ın sermaye kazancı vergisini arttırmak için Kongre’ye bir teklif sunacağı söylentileri de bulunuyor. Buna göre Biden, sermaye kazancı vergilerini arttırırsa, yatırımcılar, şu anda ödemeleri gereken verginin iki katını ödemek zorunda kalacak.

HAFTALIK KAYBI YÜZDE 15,63

Son 24 saat içinde 48 bin 805,28 ve 51 bin 10,05 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 1,01 düşüşle 49 bin 716,25 dolara inerken, birimin haftalık kaybı yüzde 15,63 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 11 milyar dolar düşüşle 929,06 milyar dolara geriledi.

ETHEREUM VE BİNANCE COİN DE DÜŞTÜ

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 5.23 düşüşle 2,193.57 dolara gerilerken, haftalık kazancı yüzde 1,39 düzeyindeydi ve birimin piyasa hacmi de 253,54 milyar dolar düzeyine geriledi. Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de son 24 saatte yüzde 6.68 düşüşle 487,77 dolara gerilerken, haftalık kazancı yüzde 1.47 düzeyindeydi ve birimin piyasa hacmi de 74.83 milyar dolara geriledi.

TOPLAM HACİM 1 TRİLYON 810 MİLYAR DOLARA GERİLEDİ

Tüm piyasalarda toplam hacim de 1 trilyon 810 milyar dolar ile geçen hafta indiği 2 trilyon doların altında kaldı.