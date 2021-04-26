Bitcoin 52 bin doların üzerine çıktı

ABD vergi yasasında değişiklik girişimleri gibi nedenlerle gelen satışlarla 50 bin doların altına gerileyen Bitcoin, gelen yeni alımlarla 52 bin doların üzerine yükseldi.

Bitcoin ve diğer kripto para birimleri, küresel ekonominin dalgalanmalarından etkilendiği gibi, ülkelerin bu para birimi üzerinde aldığı karar ve yaptığı yorumlara paralel olarak değer kayıpları yaşayabiliyor.

Bitcoin 52 bin doların üzerine toparlanırken, toplam hacim de yeniden 1 trilyon 900 milyar doları aştı.

Son 24 saat içinde 47 bin 159,49 ve 52 bin 616,98 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 4,05 artışla 52 bin 264,21 dolara yükselirken, birimin haftalık kaybı yüzde 8,12 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 47 milyar dolar artışla 976,71 milyar dolara yükseldi.

ETHEREUM VE BINANCE COIN YÜKSELDİ

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 10,34 artışla 2 bin 470,83 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 9,68 düzeyindeydi ve birimin piyasa hacmi de 285,3 milyar dolara yükseldi. Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de son 24 saatte yüzde 7,75 artışla 533,44 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 1,73 düzeyindeydi ve birimin piyasa hacmi de 81 milyar 630 milyon dolara yükseldi.

TOPLAM HACİM 103 MİLYAR DOLAR ARTTI

Tüm piyasalarda toplam hacim de yaklaşık 103 milyar dolar artışla 1 trilyon 940 milyar dolara yükselse de geçen hafta indiği 2 trilyon doların altında kaldı. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat'ta 1 trilyon 500 milyar dolar ve 10 Nisan'da 2 trilyon dolar sınırını aşmıştı.