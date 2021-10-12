Bitcoin 57 bin doları geçti

Bitcoin, 21 Eylül'de 40 bin 651 liradan işlem görüyorken yükselişe geçti ve bugün 57 bin 324 dolardan işlem görerek aylık bazda en yüksek seviyesine ulaştı.

Bitcoin, bugün güne 57 bin 480 dolar ile başladı. Kripto para piyasası içinde en çok işlem gören Bitcoin'deki bu artış, 22 gün öncesi ile karşılaştırıldığında birim başına 150 bin liraya yaklaşan bir ivme ile 16 bin 673 dolarlık kazanca denk geldi.

BITCOIN’LE İLGİLİ BİR OLUMSUZ GÖRÜŞ DAHA GELDİ

JPMorgan CEO’su Jamie Dimon, Bitcoin hakkında dün gerçekleşen bir konferansta, Bitcoin’in değersiz olduğunu ve kripto paraların da ülke hükümetleri tarafından düzenlenmesinin kaçınılmaz olacağını aktardı.

BITCOIN YÜKSELİŞ TRENDİNE DEVAM EDİYOR

Türk Lirası karşılığı bugünkü değeri 516 bin 184 lira olarak hesaplanan Bitcoin'in yatırımcıları, ülkelerin para birimi ile ilgili olumsuz açıklamalarına aldırış etmeden alıcılı seyrini devam ettiriyor. Dün yüzde 5'lik bir artış yaşanan para birimi, bugün de yükselişini 0,27 ile sürdürdü.

Ancak altcoinlerde Bitcoin'in yakaladığı yükseliş trendinin devam etmediği görülüyor.