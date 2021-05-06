Bitcoin 57 bin doların üzerine yükseldi

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, 54 bin dolara kadar geriledikten sonra gelen alımlarla 57 bin doların üzerine çıktı.

Bitcoin’deki dalgalanmaya ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın, ülkesinde kripto paralar ile ilgili yeterli hukuksal çerçeve bulunmadığını ve bunun vurgulamaya değer bir konu olduğuna dikkat çekmesi neden oldu.

Cointelegraph'ın haberine göre, Decentrader Kurucu Ortağı Philip Swift, göstergelerin uzun vadeli boğa piyasasının devam edeceğine işaret ettiğini ileri sürdü ve "Bitcoin'in çakılmayacağını ve daha fazla yükselmeden önce konsolide olacağını düşünüyorum. Diğer birçok gösterge, BTC'nin çok daha fazla yükselme potansiyeli olduğunu ve döngünün bitmediğini gösteriyor." dedi.

BITCOIN’İN TOPLAM PİYASA HACMİNDEKİ PAYI YÜZDE 45'İN DE ALTINA İNDİ

Kripto para piyasalarındaki toplam piyasa hacmindeki payı 2018 yılı ağustos ayından bu yana ilk kez geçen hafta yüzde 50'nin altına gerileyen Bitcoin'in payı yüzde 45'in de altına inerken, 3.535,22 dolarlık yeni rekor düzeyi gören Ethereum'un payı da yüzde 17'ye ulaştı.

ETHEREUM DA SON 24 SAATTE YÜZDE 6,15 ARTTI

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 6,15 artışla 3,499.21 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 30,08 düzeyindeydi ve birimin piyasa hacmi de 404 milyar 600 milyon dolara yükseldi.

Tüm piyasalarda toplam hacim de 2 trilyon 380 milyar 120 bin dolara yükseldi. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1 trilyon dolar, ilk kez 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar ve 10 Nisan'da 2.0 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Toplam 9,608 kripto para biriminin işlem gördüğü 372 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 44.9'unu Bitcoin, yüzde 17.0'sini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 259 milyar dolar düzeyindeydi.