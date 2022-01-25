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    Bitcoin 6 ayın en düşük seviyesinde

    Kripto para birimi Bitcoin, yatırımcıların dünya çapında riskli varlıkların satışlarını artırmasıyla değer kaybetmeye devam ediyor.
    • AA
    • 25.01.2022 - 08:42
    • Güncelleme : 25.01.2022 - 09:12
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    Bitcoin 6 ayın en düşük seviyesinde

    Kripto para birimi Bitcoin, küresel ölçekte yaşanan gelişmelerin ışığında Temmuz 2021'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye geriledi.

    SON 24 SAATTE 32 BİN DOLAR SEVİYELERİNE KADAR İNDİ

    Dünyanın en büyük kripto para birimi, son 24 saatte 32 bin dolar seviyelerine kadar inerek 6 ayın en düşük seviyesini gördü.

    BITCOIN BUGÜN 35 BİN 928 DOLARDA

    Bitcoin bugüne 35 bin 928 dolardan başlangıç yaparak bir sıçrama gerçekleştirdi. Ancak son 4 gündür değeri, sürekli sınır seviye olan 40 bin doların altında seyrediyor.

    Bitcoin

    ETHEREUM'UN FİYATI YÜZDE 2'NİN ÜZERİNDE DÜŞTÜ

    Öne çıkan bir diğer kripto para birimlerinden Ethereum'un fiyatı da son 24 saatte yüzde 2'nin üzerinde düşüş göstererek 2 bin 160 dolara kadar indi.

    RUSYA VE UKRAYNA ARASINDA ARTAN GERİLİM SATIŞA YÖNELTTİ

    Analistler, kripto para piyasalarındaki satış baskısında Rusya ve Ukrayna arasında artan gerilim ile Jeopolitik risklere ilişkin kaygıların artmasıyla piyasalardaki oynaklıkla birlikte satışlar da yoğunlaştı.

    Bitcoin

    FED'İN SIKILAŞMAYA GİDECEĞİNE YÖNELİK BEKLENTİLER ETKİLEDİ

    Öte yandan merkez bankalarının para politikalarında daha hızlı sıkılaşmaya gideceği beklentileri, yatırımcı risk algısını olumsuz etkilemeye devam etti. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasında daha hızlı sıkılaşmaya gideceğine yönelik beklentilerin etkili olduğunu belirtti.


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