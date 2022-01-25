Bitcoin 6 ayın en düşük seviyesinde

Kripto para birimi Bitcoin, yatırımcıların dünya çapında riskli varlıkların satışlarını artırmasıyla değer kaybetmeye devam ediyor.

Kripto para birimi Bitcoin, küresel ölçekte yaşanan gelişmelerin ışığında Temmuz 2021'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye geriledi.

SON 24 SAATTE 32 BİN DOLAR SEVİYELERİNE KADAR İNDİ

Dünyanın en büyük kripto para birimi, son 24 saatte 32 bin dolar seviyelerine kadar inerek 6 ayın en düşük seviyesini gördü.

BITCOIN BUGÜN 35 BİN 928 DOLARDA

Bitcoin bugüne 35 bin 928 dolardan başlangıç yaparak bir sıçrama gerçekleştirdi. Ancak son 4 gündür değeri, sürekli sınır seviye olan 40 bin doların altında seyrediyor.





ETHEREUM'UN FİYATI YÜZDE 2'NİN ÜZERİNDE DÜŞTÜ

Öne çıkan bir diğer kripto para birimlerinden Ethereum'un fiyatı da son 24 saatte yüzde 2'nin üzerinde düşüş göstererek 2 bin 160 dolara kadar indi.

RUSYA VE UKRAYNA ARASINDA ARTAN GERİLİM SATIŞA YÖNELTTİ

Analistler, kripto para piyasalarındaki satış baskısında Rusya ve Ukrayna arasında artan gerilim ile Jeopolitik risklere ilişkin kaygıların artmasıyla piyasalardaki oynaklıkla birlikte satışlar da yoğunlaştı.

FED'İN SIKILAŞMAYA GİDECEĞİNE YÖNELİK BEKLENTİLER ETKİLEDİ

Öte yandan merkez bankalarının para politikalarında daha hızlı sıkılaşmaya gideceği beklentileri, yatırımcı risk algısını olumsuz etkilemeye devam etti. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasında daha hızlı sıkılaşmaya gideceğine yönelik beklentilerin etkili olduğunu belirtti.