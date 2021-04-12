Bitcoin 60 bin dolara yükseldi

Kripto para piyasasında en fazla tercih edilen para birimleri ile toplam işlem hacmi gelişme gösterdi.

Genel satış dalgasının etkisiyle 56 bin dolara kadar gerileyen kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, hafta sonu gelen yeni alımlarla 61 bin doları gördükten sonra, 60 bin doların üzerine dönerken, piyasalarda toplam hacim 2 trilyon 80 milyar dolar ile 2 trilyon dolar sınırını aştı.

Son 24 saat içinde 59 bin 289,80 ve 60 bin 587,12 dolar arasında dalgalanan Bitcoin yüzde 0,19 düşüşle 60 bin 164,45 dolara gerilerken, birimin haftalık kazancı yüzde 3,61 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, 1 trilyon 125,6 milyar dolar düzeyindeydi.

ETHEREUM YÜZDE 0,48 ARTTI

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 0,48 artışla 2 bin 154,62 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 5,19 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 248,96 milyar dolara yükseldi.

BİNANCE COİN YÜZDE 22,52 ARTIŞ GÖSTERDİ

Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de son 24 saatte yüzde 22,52 artışla 567,35 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 64,70 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 88,34 milyar dolara yükseldi.

TOPLAM HACMİ YÜKSELDİ

Tüm piyasalarda toplam hacim de 2 trilyon 80 milyar dolar ile 10 Nisan Cumartesi günü aştığı 2 trilyon dolar sınırının üzerinde tutunuyor. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat'ta 1 trilyon 500 bin dolar sınırını aşmıştı.