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    Bitcoin 61 bin 646 dolara indi

    Bitcoin iki günde toplam yüzde 6,5 değer kaybetti.
    • Haber Merkezi
    • 22.10.2021 - 17:59
    • Güncelleme : 22.10.2021 - 18:11
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    Bitcoin 61 bin 646 dolara indi

    Kripto paraların içinde işlem hacmi en fazla olan para birimi Bitcoin, nisan ayından bu yana çıkabildiği en yüksek seyiyeye kadar çıkıp 66 bin 973 dolarlık seviyeleri görüp, rekor kırdıktan sonra önce zirvede dalgalandı sonra da yüzde 6,5 değer kaybederek 61 bin 646 liraya düştü.

    Kripto para sermaye değeri, 2 milyar 570 milyon dolar seviyesinde bulunurken tüm zamanların en yüksek sermaye değerinden bir miktar gerileme yaşandı.

    Bitcoin fiyatı, 66 bin 973 dolarlık seviyeden 62 bin dolar bandına kadar gerileyerek sabah saatlerinde, 63 bin dolar üzerinde zemin bulmaya çalıştı. Şu anda da 61 bin 646 liraya düştü.

    Bitcoin 61 bin 646 dolara indi #1

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