Bitcoin bir haftada yüzde 25 değer kaybetti

ABD'de enflasyon verisinin ardından Bitcoin 11 ayın en altına düştü. Nedeni, doların diğer para birimleri karşısında değer kazanması ve yatırımcının güvenli araçlara yönelmesi olarak açıklanıyor.

Dün açıklanan verilere göre, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 8,3 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş gösterdi. Enflasyonun yükselmesi ile birlikte küresel düzeyde ABD doları güçlendi.

ABD'nin enflasyon verisinin açıklanmasının ardından Bitcoin, yüzde 8'in üzerinde düşüşle 30 bin psikolojik sınırının altına inip, 29 bin doların altına sarkarak yaklaşık 11 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Bitcoin bugün 28 bin 315 dolarda

Bitcoin, 22 Haziran 2021 tarihden beri ilk kez 29 bin doların altına sarkarak 28 bin 959 dolar seviyesini gördü. Bitcoin şimdi yüzde 10'a yakın değer kaybıyla 28 bin 315,6 dolardan işlem görüyor.

Bir haftalık değer kaybı yüzde 25

Bitcoin'in bir haftalık değer kaybı yüzde 25,62 olarak hesaplanıyor. Kripto para biriminin son 8 gündeki değer kaybı ise yüzde 33,54.

Ethereum yüzde 20,64 düşüşle 1.929,88 ve Tether ise yüzde 1,05 düşüşle 0,9897 dolarda. XRP'nin fiyatı son 24 saatte yüzde 27,1 geriledi ve 37 cente indi. DOGE ise yüzde 27,7 düştü ve 7 cent seviyelerine geldi.



Kripto piyasasının değeri düştü

Kripto para piyasasının toplam değeri düşmeye devame diyor. Piyasalar saat 12.00 itibariyle yüzde 14 geriledi ve 125 trilyon dolara düştü.

Bitcoin'in düşüş nedenleri

Uzmanlar Bitcoin'deki düşüşü birden fazla nedene bağlayarak şöyle açıklıyor: