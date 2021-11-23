Haberler

Ekonomi Haberleri

Bitcoin dünkü seyrinde: 56 bin 272 dolar

Bitcoin dünkü seyrinde: 56 bin 272 dolar

Bitcoin, altın ve doların artışa geçtiği bugün, dünkü seyrine yakın olarak yüzde 0,06 düşüşle 56 bin 272 dolardan işlem görüyor.