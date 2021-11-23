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    Bitcoin dünkü seyrinde: 56 bin 272 dolar

    Bitcoin, altın ve doların artışa geçtiği bugün, dünkü seyrine yakın olarak yüzde 0,06 düşüşle 56 bin 272 dolardan işlem görüyor.
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2021 - 16:41
    • Güncelleme : 23.11.2021 - 16:48
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    Bitcoin dünkü seyrinde: 56 bin 272 dolar

    Kripto paralar içinde en yüksek hacimli birim olan Bitcoin, doların dünyada değer kazandığı ve ülkemizde 13 liranın üzerine çıktığı bugün, dünkü seyrinin hemen altında yüzde 0,06 düşüşle 56 bin 272 dolardan işlem görmeyi sürdürüyor.

    KRİPTO PARALARDA SON DURUM

    Ethereum yüzde 2,36 dolar düşüşle 4.179,10, Binance Coin yüzde 0,63 dolar artışla 585,20, Tether yüzde 0,08 azalışla 1,0 dolar, Solana yüzde 4,18 azalışla 213,670 dolar ve Cardano ise yüzde 1,32 azalışla 1,7791 dolardan işlem görüyor.

    Bitcoin dünkü seyrinde: 56 bin 272 dolar #1

    Bitexen

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