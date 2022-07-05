Bitcoin eriyor mu? Ne zaman yükselecek?

Bitcoin eriyor mu? Ne zaman yükselecek?

Son günlerde aşağı düşen lider coin bugün itibarıyla kritik eşiğin üzerine çıktı. Peki Bitcoin ne zaman yükselişe geçecek? İşte detaylar...

Kripto para piyasasında yatırımcılar, en fazla işlem hacmine sahip Bitcoin fiyatını yakından takip ediyor.

Bitcoin haziran ayında yüzde 37.29 oranında gerileyerek sert düşüş yaşadı.

Dijital varlıkların geneli ise Bitcoin’de gerçekleşen gerilemenin etkisiyle tepetaklak oldu.

Yatırımcılar ise "Bitcoin ne zaman yükselecek?" sorusuna yanıt arıyor.İşte detaylar...

2022 yılının ikinci çeyreğinde Bitcoin yüzde 58 oranında değer kaybı yaşadı.

Kripto para piyasasında gerçekleşen satış rüzgarı altcoinlere de yansıyor.

Ethereum haziran ayında yüzde 44 oranında değer kaybetti.

430 milyar dolar buhar oldu

Kripto paraların toplam sermaye değeri haziran ayında 1.29 trilyon dolardan 865 milyar dolara geldi.

Aylık bazda dijital varlıkların toplam sermaye değeri yüzde 33 oranında gerilerken, 430 milyar dolar ise buhar oldu.

Son günlerde Bitcoin’de konsolidasyonun giderek azaldığı gözleniyor. Bitcoin’deki sakin seyir yatırımcıların piyasadan çıktığını gösteriyor.

Bitcoin kritik değerin üzerine çıktı

Haftaya 19 bin dolar seviyesinden başlayan Bitcoin bugün 20 bin dolar olan kritik eşiğin üzerine çıktı.

An itibarıyla 19 bin 860 dolardan işlem gören Bitcoin, gün içerisinde 20 bin 448 dolara kadar yükselmişti.

Ne zaman yükselecek?

Pandemi döneminde ultra gevşek para politikası uygulamaları riskli varlıkların sert yükselmesini beraberinde getirmişti.

Hisse senetlerinde ralli görülürken, Bitcoin, 69 bin dolar ile tüm zamanların rekorunu kırmıştı.

Pandeminin sona ermesi ve küresel çapta artan enflasyonla mücadele edebilmek için merkez bankalarının faiz artırmasıyla kripto para piyasasında boğa sezonu sona erdi.

Merkez bankaları faiz artırsa da küresel çapta enflasyon halen güçlü seyrediyor. ABD’de enflasyon 41 yılın rekorunu kırarken Fed’in faiz artırım hamleleri genel fiyat düzeyinin düşmesinde etkili olamadı.