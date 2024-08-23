Bitcoin ETF’lere yatırım yapan şirket sayısı yüzde 27 arttı

Ocak 2024’te giren spot Bitcoin ETF’lere yönelik ilgi, kripto para piyasalarındaki dalgalanmaya rağmen güçlü kaldı.
ABD’de bilanço döneminin sonuna yaklaşırken, şirketlerin 13-F beyanlarında yer verdiği spot Bitcoin ETF varlıkları dikkat çekti.
Güncel bir rapor, 2024’ün ikinci çeyreğinde, kriptoya yatırım yapan şirket sayısının yüzde 27 arttığını gösterdi.
ABD’de bilanço döneminin sonuna yaklaşırken, şirketlerin menkul kıymet düzenleyicisiyle paylaştığı 13-F beyanlarında yer alan Bitcoin ETF yatırımları yakından takip edildi.
İkinci çeyrekte 272 yeni şirket, spot Bitcoin ETF’lere yatırım yaptı.
YATIRIM YAPAN ŞİRKET SAYISI 1.199
Rapora göre 30 Haziran’da sona eren dönemde ABD’de spot Bitcoin ETF’lere yatırım yapan şirket sayısı 1.199 olarak kaydedildi.
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