Bitcoin, Fed kararı öncesinde geriliyor

Kripto para piyasalarında Fed'in faiz kararı ve karar metninde verilecek mesajlar da bekleniyor.

Kripto para piyasalarında en fazla işlem gören para birimi Bitcoin'in değeri düşüyor.

Bitcoin 38 bin 239 dolarda

Bitcoin'in değeri genel olarak mayıs ayında yükselişe geçerken, bu yıl mayıs ayına beklenmedik bir şekilde başlangıç yaptı. Yatay bir seyir izleyen Bitcoin bugün yüzde 1 değer kaybederek 38 bin 239 dolara kadar geriledi

Bitcoin'in merceğinde yarın açıklanacak Fed kararı var

Piyasa beklentisi ABD Merkez Bankası (Fed) 50 baz puanlık faiz artırımına gideceği yönünde. Fed Başkanı Jerome Powell iki hafta önce yaptığı açıklamada enflasyonun halihazırda çok yüksek ve para politikasının ise eskiye göre hala destekleyici olduğuna işaret ederek, sıkılaşmada biraz daha hızlı hareket etmenin uygun olduğunu kaydetti.

Bu açıklamalar kripto paraların 40 bin doların altına gerilemesine neden oldu.

Pazar günü kısa bir süreliğine 37 bin 700 dolara gerilese de buradan gelen tepki alımlarıyla hızlıca yeniden 38 bin doların üzerine tırmandı.

Ethereum'da yatay seyir sürüyor

Bitcoin bu sabah itibarıyla günlük yüzde 0,8'lik değer kaybıyla 38 bin 600 dolardan işlem gördü. Ethereum 2 bin 845 dolar, Binance Coin ise 390 dolar seviyesinde yatay bir seyir izlerken Ripple ve Solana yüzde 0,8'er değer kaybetti.