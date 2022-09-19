Bitcoin, Fed'in kararı öncesinde düşüşe geçti

Bitcoin yeni haftaya 1 saat içerisinde 19.470 dolardan 18.763 dolara kadar gerileyerek başladı. Bitcoin gün içerisinde yüzde 7,88 düşüşle 18.458 dolara kadar geriledi.

Kripto para birimlerinin arasında en fazla işlem hacmine sahip olan Bitcoin'deki ani düşüş gözlerden kaçmadı.

Bitcoin, yeni haftaya 1 saat içerisinde 19.470 dolardan 18.763 dolara kadar gerileyerek başladı ve 18.458 dolara kadar gerileme gösterdi.

Kripto paraların toplam piyasa değeri 908 milyar dolara indi

Bitcoin'de sert düşüşün başladığı saatlerde, 933 milyar dolar olan kripto paraların toplam piyasa değeri 908 milyar dolara kadar geriledi.

Bitcoin'de günlük düşüş yüzde 7,88'i bulurken Ethereum'daki kayıp daha sert yaşanarak yüzde 10'u aştı. Ethereum günlük 10,3'lük değer kaybıyla 1.300 dolara geriledi.

Geçen hafta ABD'de enflasyonun beklentileri aşmasıyla Bitcoin 22.600 dolardan 20.000 doların altına gerilemişti.

Diğer kripto paralar düşüşte

Binance Coin haftaya günlük yüzde 5,5, Ripple yüzde 6,9, Cardano yüzde 9,2, Solana yüzde 6,8, Dogecoin ise yüzde 7,4'lük düşüşlerle başladı.

Fed'in faiz kararı beklenecek

Bu 8 hafta geleneksel piyasalarda olduğu gibi kripto para yatırımcılarının da gözü ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 21 Eylül'de açıklayacağı faiz kararında olacak. Analistler, Fed'den 100 baz puanlık "şahin" bir artırım gelmesi durumunda kripto paraların yeni bir satış dalgasıyla karşı karşıya kalabileceğini belirtti.

Fed'den 100 baz puanlık artırım beklentisi kripto paraları sarstı

Geçen haftaya kadar piyasalarda Fed'den bu ay 75 baz puanlık bir faiz artırımı gelmesine kesin gözüyle bakılıyordu. Şimdi ise Fed'den 100 baz puanlık bir artırım gelme ihtimali de fiyatlanmaya başladı. Bu durum riskli görülen kripto paralarda çıkış getirdi.