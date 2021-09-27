Bitcoin geçen haftaki kayıplarını gidermeye başladı

Bitcoin bugün en yüksek 44 bin 192 doları gördükten sonra şu anda 43 bin 295 liradan işlem görüyor.

Kripto paralar geçen hafta Çinli Evergene şirketinin iflas etme tehlikesine karşı sarsılmış, Rusya'dan sonra Çin'in yasal para olarak kabul etmeyeceğini bildirmesiyle birlikte 41 bin 714 dolara kadar düşüş kaydetmişti.

BITCOIN KAYIPLARINI TELAFİ EDİYOR

Ancak Bitcoin bugüne hızlı başladı ve şu anda 44 bin 192 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin gibi Ethereum da kayıplarını bugün telafi etti.