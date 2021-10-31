Bitcoin hafta sonunu 60 bin dolar seviyesinden kapatıyor

Dünyada en çok işlem gören kripto para birimi bugün 60 bin 222 dolardan işlem görerek yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam etti.

Bitcoin nisan ayından itibaren düşüşe geçmiş ve ABD'de New York borsasında fon olarak işlem görmesinin ardından 66 bin doları aşmıştı. Zirvedeki iken kâr sağlamak için yatırımcısı tarafından satılan Bitcoin 58-60 bin dolar seviyesine gerilemişti.

Yatırımcısının 60 bin doları direnç seviyesi olarak görmek istediği Bitcoin geçen hafta sınırlı düzeyde dalgalansa da bugün 60 bin 222 dolarda dengelendi.

KRİPTO PARALARDAKİ DALGALI SEYİR DEVAM EDİYOR

Ethereum yüzde 1,82 düşerek 4 bin 201,09 dolara, Binance Coin yüzde 0,81 düşüşle 512,22 dolara, Tether yüzde 0,02 yükselerek 1,0005 dolara, Cardano yüzde 0,85 düşerek 1,9378 dolara, Solanaise yüzde 0,79 yükselerek 193,460 dolara ulaştı.