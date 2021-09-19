Bitcoin işleminin oluşturduğu elektronik atığın etkisi ölçüldü

Kripto para üretiminde kullanılan elektrik kaynağının ülkeleri zora soktuğunu biliyoruz. Şimdi de yapılan tek işlemin oluşturduğu elektronik atığın kapladığı alanın büyüklüğü gündeme geldi.

Dijital paralar hayatımıza artıları ve eksileri ile birlikte girdi. Paralar kullanılmaya devam edilirken ortaya çıkar yeni bulgular, dijital paraların çevre ve enerji tüketimi konusunda hiç de masum olmadıklarını ortaya koyuyor.

BİR BITCOİN İŞLEMİ, İKİ IPHONE'U ÇÖP KUTUSUNA ATTMAKLA AYNI ELEKTRONİK ATIĞI ÜRETİYOR

Hollanda Merkez Bankası ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) bildirilen kripto paralarla ilgili yeni bulanan bilgiye göre, bir Bitcoin işleminin, iki iPhone'u çöp kutusuna atmakla aynı miktarda elektronik atık üretildiğini gösteriyor.

ASIC ismindeki özel bilgisayar çipleri, Bitcoin'in madencilik adı verilen işlemi ve ağı güvence altına alan algoritmalarını çalıştırmaktan başka bir işlevi olmaksızın satılıyor.

Ancak, yalnızca yeni çipler bu işlemler için verimli olduğundan, ASIC sürekli daha yeni ve daha güçlü olanlarla değiştiriliyor.

"BU SAYI, HOLLANDA GİBİ BİR ÜLKENİN ÜRETTİĞİ TELEKOMÜNİKASYON EKİPMANI ATIĞI MİKTARIYLA KARŞILAŞTIRILABİLİR"

Kaynaklar, Koruma ve Geri Dönüşüm dergisinde yayınlanan, Bitcoin'in büyüyen e-atık sorununu ortaya koyan araştırmacılar Alex de Vries ve Christian Still, “ASIC cihazlarının ömrü sadece 1,29 yıl ile sınırlı kalıyor. Tüm Bitcoin ağının yılda 30,7 metrik kiloton ekipmandan geçtiğini tahmin ediyoruz. Bu sayı, Hollanda gibi bir ülkenin ürettiği telekomünikasyon ekipmanı atığı miktarıyla karşılaştırılabilir." dedi.