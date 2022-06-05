Bitcoin kritik seviyenin altında

Bitcoin 60 binli rakamlardan psikolojik sınırın altına kadar geriledi. Bugün 28 bin 812 dolardan işlem gören kripto para biriminin yatırımcıları gelişmeleri yakından takip ediyor.

Kripto para piyasasının en fazla işlem gören parası olduğu için bütün ilgi Bitcoin'in üzerinde.

Cuma günü beklenenden güçlü gelen ABD istihdam verisiyle psikolojik sınır olan 30 bin doların altına gerileyen Bitcoin hafta sonu bu seviyenin üzerine tırmanamadı. Bugün itibarıyla Bitcoin 28 bin812 dolara geriledi.

Dolar endeksindeki yükseliş Bitcoin'i etkiledi

İş gücü piyasasındaki beklenenden güçlü performans Fed'in sıkılaşma konusunda agresif hareket etme alanı olduğuna dair görüşü kuvvetlendirdi. Dolar endeksinde yüzde 0.4'lük yükseliş yaşanırken kripto varlıklarda satış geldi.

Ethereum kayıplarının bir kısmını telafi etti

Ethereum ise yüzde 1'lik yükselişle 1.790 doların üzerine çıktı. Mayıs sonunda 2.000 doların üzerini gören Ethereum böylece kayıplarının bir kısmını telafi etmiş oldu.

Solana ve AVAX yükseldi

Kripto para piyasasında genel olarak sakin bir hafta sonu yaşanırken ilk 10'da sadece Solana'da yaşanan yüzde 4,3'lük, Avalanche'de (AVAX) yaşanan yüzde 7,2'lik yükselişler dikkat çekti.