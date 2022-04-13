Bitcoin, krizin parası oldu

Kripto para piyasasında en büyük hacmi yakalayan Bitcoin'in dünyadaki etkinliği, gelecekteki muhtemel değeri ve ülkelerin para biriminde bakış açısını konunun uzmanı ile görüştük.

Kripto paraları ve aralarında en çok işlem hacmine sahip olan Bitcoin'in seyrini, Kıdemli Araştırma Uzmanı İlker Yıldız ile konuştuk. Yıldız, Bitcoin'in yeni dünya düzeninde kapsadığı yeri ve Bitcoin'in değerinde beklenen gelişmeleri sıraladı.

Bitcoin uzun vadede kazandırdı

İlker Yıldız, Bitcoin'in uzun vadede yatırımcısına kazandırdığını belirterek, "Uzun vadede bakıldığında Bitcoin'i belirli bir süre elinde tutan herkesi ve her cüzdan sahibini kâra geçirdi." açıklamasını yaptı. Yıldız'a göre, uzun vadede Bitcoin fiyatında bir bozulma beklenmiyor, para birimi "dijital altın" olarak nitelendiriliyor.

Kısa vadede enflasyon ve faiz artırımları belirleyici

Yıldız, kısa vadede ise Bitcoin'in diğer para birimlerinde olduğu gibi dünyanın içinde bulunduğu durumun etkisinde hareket ettiğini belirtti. Yıldız, kripto para biriminde, faiz artırımlarının etkisiyle 36 bin dolar seviyesine geri çekilmeler görülebileceğini de not düştü.

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Bitcoin 40 bin dolar seviyesinde hareket ediyor

Bitcoin'in yakın vadede geldiği noktayı dünyadaki enflasyon ortamına bağlayan Yıldız, Bitcoin'in değerinin günümüzde kritik seviye olan 36 bin doların üzerinde bir değerle 40 bin dolar seviyelerine yakın seyrettiğini iletti.

"Madenci çıkışları son bulursa, 50 bin dolar bandına çıkar"

Yıldız, blokzincirlerde madenci satış endeksinde büyük çıkışlar gözlemlendiğini belirterek, tespit edilen bu çıkışlar eğer son bulursa, para biriminin yukarı yönlü hareketle 50 bin dolar bandına çıkabileceğinin sinyalini verdi.

"Kripto paranın en bilinen markası Bitcoin"

Sorunlarımızı yanıtlayan Yıldız, bu sektörün en bilinen markasının Bitcoin olduğunu vurgulayarak şunları aktardı:

"Bitcoin, büyük grupların içinde dahil olmak istediği, bir dijital varlık haline geldi. Tesla gibi dev guruplar ve fonlar milyar dolarlara kripto paraya yatırım yapmak istiyor ancak regülasyon eksiklikleri nedeni ile henüz dahil olamadılar. Çok büyük fonlardan Bitcoin ve kripto paralara giriş olacak. Bitcoin volatil ve hızlı hareket edebiliyor. Özellikle son zamanlarda Nasdaq tarafından bir teknolojik varlık gibi değer gördüğünü gözlemliyoruz. Bitcoin'in çok erken bir aşamada olduğunu, büyük yatırımcıların henüz işin içine girmediğini, buna rağmen geçtiğimiz son bir buçuk yıl içerisinde iki kez tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını görüyoruz. Bitcoin'in değeri geçtiğimiz yıl 65 bin, 69 bin seviyelerine kadar geldi. "





Bitcoin hayatımızda giderek daha çok yer alacak

Kripto paraların yeni dünya düzeninde kapsadığı yeri tanımlarken, Bitcoin'in El Salvador'da yasal para biri olarak kabul edilmesinin önemli bir aşama olduğunu kaydeden Yıldız, kripto paraların giderek hayatımızda daha çok yer almasının beklendiğini vurgulayarak "Kripto paralar hayatımızın her noktasında kullanılan dijital varlıklar olma yolunda ilerliyor." dedi.

"Bitcoin daha çok erken bir aşamada"

Kripto paraları kullanan ve ilgilenen ülkelerin giderek arttığına değinen Yıldız, Bitcoin'in değerinde beklenen gelişmeleri de paylaşarak, para biriminin daha erken bir aşamada olduğunu, henüz işin içine girmediğini ve yaşanacak gelişmelerle değerinin artacağının beklendiğini aktardı.

"Bitcoin, krizin yeni para birimi olmaya aday"

Rusya'nın savaş yaptırımlarına karşı Bitcoin'i devreye sokmasını da değerlendiren Yıldız, bu yeni finans varlığının ticaretin odağında bir para birimi olarak kullanıldığını ve Rusya-Ukrayna örneğinde olduğu gibi Bitcoin'in krizin yeni para birimi olmaya aday olduğunu vurgulayarak şunları aktardı:

"Rusya, savaşta Bitcoin de kullandı"

Rusya'nın kendi itibari parasının kullanılamadığı senaryolara girdik. Rusya'ya birçok ülke yaptırımlarda bulundu. Ve Rusya da kendi parasını korumak ve değerli kılmak için doğalgaz kaynaklarının satışını ruble ile yaptı. Rusya, resmi olarak açıklamasa da Bitcoin de kullanmaya başladı. Rusya tarafından birçok satın alma olduğunu biliyoruz ve hatta yükselişi de ona bağlayabiliriz.

Bitcoin, itibari para biriminin dışında bir para birimi oldu

Baktığınız zaman itibari para biriminin dışında kullanılabilecek bir para birimi olarak Bitcoin ortaya çıktı. Bitcoin'in değeri kriz dönemlerinde daha fazla anlaşılmaya başladı. Gelecekte Bitcoin için daha parlak bir senaryo olduğunu söyleyebiliriz."