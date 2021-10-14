Bitcoin madenciliğinde ABD, Çin’i geride bıraktı

Cambridge Üniversitesi tarafından yayınlanan yeni verilere göre ABD, Bitcoin madenciliğinde Çin'i geride bırakarak zirveye yerleşti.

Son aylarda kripto paralara adeta savaş açan Çin, ülkede faaliyet gösteren kripto para madencilerini kovmuştu.

Bunun üzerine madenciler, ekipmanlarıyla birlikte ülkeden farklı bölgelere göç etmeye başladı. Bitcoin madencilerinin yüzünü ilk çevirdiği ülkelerden biri Amerika Birleşik Devletleri oldu.

ABD, ÇİN'İ GEÇTİ

Cambridge Üniversitesi Alternatif Finans Merkezi'nden paylaşılan bilgilere göre, Çin'in "hash oranı" olarak bilinen küresel bitcoin ağına bağlı bilgisayarların gücündeki payı, mayısta yüzde 44 iken birkaç ay içinde yüzde sıfıra düştü.

Sonuç olarak yeni veriler, ABD'nin şu anda madencilikte en büyük paya sahip olduğunu, ağustos sonu itibarıyla küresel hash oranının yaklaşık yüzde 35,4'ünü oluşturduğunu gösterdi.

ABD’nin ardından küresel bitcoin madenciliğinde en yüksek paya sahip olan diğer ülkeler ise sırasıyla Kazakistan ve Rusya.

ABD'de Bitcoin madenciliği nedeniyle artan elektrik kullanımının, önümüzdeki ay Glasgow'da yapılacak Cop26 iklim görüşmeleri öncesinde Başkan Joe Biden için sorun yaratabilir.

EYALETLER REKABETE GİRDİ

Milyarlarca dolarlık ek yatırım anlamına gelen kripto para madencileri, şimdiden ABD eyaletleri arasında rekabet oluşmasına neden oldu.

Kripto para madenciliği üzerine gelen yeni verilere göre New York, şimdilik ipi göğüsleyen eyalet konumunda.

Çin'den başlayan göç, aylar sonra bile tamamlanmış değil. Çin'deki dev madencilerin halen dünyanın birçok yerine yüz binlerce kripto para madenciliği ekipmanı gönderdiği tahmin ediliyor.