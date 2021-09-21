Bitcoin neden düşüyor? Kriptolarda 'Evergrande' çalkantısı...

Kripto parafiyatları, Çin'deki Evergrande endişelerinin yol açtığı bir satışla düşmeye devam ediyor. Yatırımcılar özellikle "Bitcoin neden düşüyor? Evergrande etkisi nedir?" merak ediyor.

Kripto para birimleri arasında yatırımcılar tarafından en çok tercih edilen Bitcoin 40 bin doların altına gerileyerek piyasada beklenmeyen bir endişe yarattı.

Çinli emlak devi Evergrande’nin iflas ettiği yönündeki söylentiler piyasaları altüst etti.

300 milyar dolar borcu bulunan Çinli Evergrande şirketinin finansal istikrarı bozabileceğine yönelik endişeler küresel pay piyasalarında satış baskısını beraberinde getirdi.

Kripto para piyasasının gidişatını belirleyen Bitcoin’in düşmesinden etkilenen birçok alt coin de ise değer kaybı yaşadı. Yatırımcılar ise bu düşüşün nedenini araştırıyor.

Peki kripto para piyasasında neler oluyor? Bitcoin'deki düşüşün nedeni nedir? Evergrande nedir? İşte detaylar...

BİTCOİN NEDEN DÜŞÜYOR?

Küresel piyasalar, Evergrande'in mali sorunları akabinde Çin ve küresel ekonomiler için bir çöküşe yol açabileceğine dair korkuların varlıklarda satışa yol açmasının ardından haftaya çalkantılı bir notla başladı.

Çin'li Evergrande şirketinin bu hafta ödemesi gereken 100 milyon doları aşkın tahvil ödemesi ise Asya'da pay piyasalarını baskılayan etkenler arasında başı çekiyor. Bu olumsuz gelişmelerin Bitcoin’in aşağı yönlü hamle yapmasına neden olduğu düşünülüyor.

EVERGRANDE OLAYI NEDİR?

Evergrande, Çin’in en büyük gayrimenkul şirketlerinden biridir. Öyle ki şirket, “Global 500” listesinde yer alıyor, yani aynı zamanda gelir açısından dünyanın en büyük işletmelerinden biridir.

Uzmanlar toplamda 300 milyar dolarlık borcu bulunan firmanın iflas etmesi durumunda bunun Asya piyasalarından başlayarak bir domino etkisi yaratmasından endişe duyuyor.

Eğer bu ödemeler gününde yapılamaz ve 30 gün içerisinde de yeniden yapılandırmaya gidilmezse bu borçlar temerrüde düşecek. Çin'de halihazırda 1.300 proje yürüten Evergrande'ın iflas etmesi durumunda proje aşamasında firmadan konut alan yaklaşık 1.5 milyon Çin vatandaşı mağdur olacak.

Bunun yanında firmanın 171 yerel banka ve 121 finansal kuruma borcu bulunuyor. Bu da olası bir iflasın genel ekonomiye olumsuz yansımaları olacağı anlamına geliyor.